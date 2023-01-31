На рынке микрочипов начался кризис

Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация", - сказал глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий. Из-за этого те компании, которые остались на рынке, формируют альянсы или рассматривают слияния.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что западные чипы, в том числе от американских компаний Intel и AMD, продолжают поступать в Россию в обход санкций. Уточнялось, что поставки идут через неофициальные каналы - от компаний из Турции, Гонконга и Эстонии.