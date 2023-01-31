Озвучен прогноз для зоны евро

"Пересмотр прогноза [роста] на 0,2% в сторону увеличения на 2023 год отражает последствия более быстрого повышения [учетных] ставок Европейским центральным банком и размывания реальных доходов [населения], компенсирующихся сохраняющимися [позитивными] результатами 2022 года, более низкими оптовыми ценами на энергоносители и дополнительными объявлениями о налогово-бюджетной поддержке покупательской способности в виде контроля над ценами на энергоносители и переводов наличных средств", - отмечают специалисты фонда.