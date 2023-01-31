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6 часов назад

МЭР: Прогноз МВФ свидетельствует о преодолении РФ санкционных барьеров

Российская Газетаиещё 8

Улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по российской экономике свидетельствует о том, что страна успешно справляется с санкциями. Об этом заявили в Минэкономразвития.

В МЭР оценили улучшенный прогноз МВФ для российской экономики
Фото: ТАССТАСС

"Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в сообщении (цитата по РБК).

В ведомстве считают, что в 2023 году восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста корпоративного и потребительского кредитования.

Ранее МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Кроме того, в Фонде отметили, что в прошлом году в России не случилось прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%. В 2024 году эксперты ожидают рост на 2,1%.

Экономика,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,
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