В МЭР оценили улучшенный прогноз МВФ для российской экономики

Улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по российской экономике свидетельствует о том, что страна успешно справляется с санкциями. Об этом заявили в Минэкономразвития .

В ведомстве считают, что в 2023 году восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста корпоративного и потребительского кредитования.

Ранее МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Кроме того, в Фонде отметили, что в прошлом году в России не случилось прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%. В 2024 году эксперты ожидают рост на 2,1%.