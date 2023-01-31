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2 часа назад

МВФ описал будущее экономики России

Елена Прошина

Международный валютный фонд скорректировал прогноз для экономики России на 2023 и 2024 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий анализ.

МВФ описал будущее экономики России
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, в прошлом году в России не случилось предполагаемого экономического спада на 3,4 процента, теперь его оценивают в 2,2 процента. Согласно новому прогнозу, в 2023 году следует ожидать «умеренно позитивный рост».

МВФ предполагает, что в этом году экономика России вырастет на 0,3 процента ВВП — это значение на 2,6 процента лучше ожиданий октября 2022 года. В 2024 году российская экономика увеличится на 2,1 процента, прогнозирует фонд — это на 0,6 процента лучше прогноза в октябре на тот же отрезок времени.

МВФ также ожидает роста для мировой экономики на 3,1 процента в 2024 году, однако здесь прогноз ухудшился — это на 0,1 ниже ожиданий октября 2022 года. В 2023 году ожидается рост в 2,9 процента, это на 0,2 процента лучше октябрьского прогноза.

Ожидания фонда в отношении экономики Соединенных Штатов на 2024 год ухудшились, теперь прогнозируется рост на один процент — на 0,2 процента ниже октябрьского сценария. В 2023 году экономика США, по ожиданиям, вырастет на 1,4 процента, это на 0,4 процента выше октябрьского прогноза.

Озвучен прогноз для зоны евро

Экономика,Международный валютный фонд,
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