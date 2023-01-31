Стало известно о торговых аномалиях в странах СНГ

Экспорт товаров из ЕС в Россию с марта по ноябрь 2022 года рухнул на 47 процентов к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро). При этом поставки европейских товаров в соседние с Россией страны СНГ (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию) за то же время увеличились на 48 процентов (до 20,3 миллиарда евро). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса.

Экспорт из ЕС товаров, которые попали под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние шесть стран вырос на 95 процентов, поставки в Россию обвалились на 71 процент. При этом поставки из ЕС подсанкционных товаров в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре составили около 1,5 миллиарда евро, годом ранее месячный объем был лишь 500 миллионов евро.

Землис-Балевичус допускает, что значительная часть товаров перенаправляется в Россию, отмечая, что санкции не работают. Все страны Евросоюза, кроме Швеции и Мальты, увеличили экспорт в соседние с Россией страны, больше всего — Кипр, Люксембург, Эстония, Литва, Румыния (на 100–350 процентов). Также эксперту стало известно о «санкционных аномалиях» по отдельным предметам торговли.