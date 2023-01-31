Объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября, заявила глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова.

«У нас по состоянию на 30 ноября по отчётности 5,7 трлн рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам», — цитирует её РИА Новости.

По словам Шишлянниковой, ситуация складывается очень тяжёлая — этот фактор был принят во внимание при вынесении решения о дальнейшем запрете неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги.

Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).