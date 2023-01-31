Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
5 часов назад

ЦБ раскрыл объем заблокированных за границей российских активов

Лера Букина

Объем активов российских инвесторов, заблокированных в иностранной инфраструктуре, составил по состоянию на 30 ноября 5,7 триллиона рублей. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова в ходе выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов», передает РИА Новости.

«Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги», - подчеркнула Шишлянникова.

Неквалифицированным инвесторам с 1 октября 2022 года нельзя приобретать через российских брокеров иностранные ценные бумаги , выпущенные эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%.

Страны Европы в ответ на спецоперации РФ на Украине решили заморозить резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы.

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия намерена принять ответные меры, если ЕС дойдет до изъятия российских активов или резервов.

Экономика,Ольга Шишлянникова,Мария Захарова,МИД России,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители