Объем активов российских инвесторов, заблокированных в иностранной инфраструктуре, составил по состоянию на 30 ноября 5,7 триллиона рублей. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова в ходе выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов», передает РИА Новости.

«Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги», - подчеркнула Шишлянникова.

Неквалифицированным инвесторам с 1 октября 2022 года нельзя приобретать через российских брокеров иностранные ценные бумаги , выпущенные эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%.

Страны Европы в ответ на спецоперации РФ на Украине решили заморозить резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы.