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1 час назад

Норвежский фонд благосостояния потерял рекордные $164 млрд в 2022 году

Газета.Ru

Объем потерь Норвежского фонда благосостояния в 2022 году составил рекордные $164 млрд (1,64 трлн норвежских крон). Информацию об этом опубликовала пресс-служба организации на своем сайте.

Норвежский фонд благосостояния потерял рекордные $164 млрд
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Рынок затронули военные действия в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно сказалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики», — сказал глава фонда Николай Танген.

Он уточнил, что в 2022 году доходность фонда составила минус 14,1%. Предыдущий антирекорд зафиксировали в 2008 году, когда объем убытков составил более $90 млрд (около 633 млрд крон). С 2021 по 2019 годы фонд зарабатывал более 1 трлн крон ежегодно.

Норвежский фонд благосостояния — крупнейший в мире государственный инвестиционный фонд. Организация инвестирует переизбыток доходов от нефтяной и газовой отрасли Норвегии.

В ноябре пресс-служба Статистического управления Норвегии сообщила, что индекс потребительских цен в королевстве по итогам октября вырос на рекордные 7,5%.

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