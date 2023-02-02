Европарламент призвал изгнать из ЕС весь российский бизнес

Европарламент призвал страны ЕС "как можно скорее" принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая "Лукойл" и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС-Украина 3 февраля в Киеве.