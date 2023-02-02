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1 час назад

Европарламент призвал изгнать из ЕС весь российский бизнес и отказаться от импорта урана

ТАССиещё 5

Европарламент призвал страны ЕС "как можно скорее" принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая "Лукойл" и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС-Украина 3 февраля в Киеве.

Европарламент призвал изгнать из ЕС весь российский бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых сектором и лиц, - говорится в документе. - Санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке, такие как "Лукойл" и Росатом". Европарламент также призывает ввести "полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран".

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.

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