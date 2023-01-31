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1 час назад

NYT: внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО

ТАССиещё 4

Российская внешняя торговля в основном вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, а экономика в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали в западных странах. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

NYT: внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российская торговля, похоже, в основном вернулась на уровень, на котором была до вторжения на Украину в феврале прошлого года. По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его", - отмечает издание.

The New York Times указывает, что многим странам оказалось сложно разорвать или сократить торговые связи с Россией, на чем настаивает Запад. Согласно данным исследования из университета Санкт-Галлена в Швейцарии, которые цитирует газета, меньше 9% компаний из стран Евросоюза и G7 прекратили отношения со своими российскими партнерами. Российская экономика, продолжает издание, оказалась "удивительно стойкой, что вызывает вопросы об эффективности западных санкций".

"Странам оказалось трудно отказаться от зависимости от российских энергоносителей и других ресурсов, а российский Центральный банк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков", - указывается в статье.

The New York Times также приводит данные Международного валютного фонда (МВФ), свидетельствующие о стойкости российской экономики. Так, по прогнозам МВФ, рост экономики России в 2023 году составит 0,3%, в то время как ранее прогнозировался спад на 2,3%.

Экономика,Банк России,Международный валютный фонд,ЕС,
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