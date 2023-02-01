Запрещены поставки российской нефти по контрактам со ссылкой на потолок цен

С 1 февраля поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещены иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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Действие президентского указа об этом распространяется и на уже заключенные контракты, если в них есть отсылка к ограничениям ЕС и "Большой семерки". Отдельно в документе оговаривается, что поставки, осуществление которых этим указом запрещено, могут быть разрешены на основе специального решения президента РФ.

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В постановлении правительства, где разъясняется порядок реализации указа, сказано, что мониторить неприменение потолка цен обязаны отечественные компании - экспортеры нефти. Они обязаны не допускать в контрактах положений о применении предельной цены к нашей нефти, а также передавать в таможенные органы контракты, на основании которых определяется цена продукции. И делать это нужно "до конечного покупателя".

Именно формулировка "до конечного покупателя" вызывает наибольшие разночтения. Таковым может считаться фирма, купившая нашу нефть в российском порту для дальнейшей перепродажи, или последний покупатель нашей нефти после цепочки перепродаж и доставки - например, компания из Китая, которая будет эту нефть перерабатывать.

В минэнерго запрос "РГ" комментировать отказались. По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, речь идет именно о переработчике нашей нефти.

Российскому правительству, с одной стороны, нужно не допустить провала в добыче и экспорте нефти, а с другой стороны, приходится бороться с существующим дисконтом на нашу нефть, отмечает Симонов. На скидках на нашу нефть зарабатывают не конечные покупатели, а перевозчики. Дисконт - это плата за риск из-за потолка цен, отмечает эксперт. Принятый закон вооружает наши компании для борьбы с дисконтом, официально такие поставки запрещены даже при перепродаже нашей нефти, поясняет эксперт.

Как сообщил "РГ" источник в отрасли, документ правительства выглядит как разумный компромисс между формальной необходимостью ответить на установление ценового потолка и объективной сложностью мониторинга этой меры. Отсутствие в нем детализации о "конечном покупателе" может помочь компаниям в трудные времена, особенно с учетом грядущего эмбарго на нефтепродукты, которое после вступления в силу (5 февраля) негативно отразится на загрузке российских НПЗ, что станет дополнительным стресс-тестом для нефтедобычи. Для отрасли в целом 2023 год будет более трудным, чем прошлый, считает источник в отрасли.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и Канада не могут купить российскую нефть из-за собственных санкций

Надо исходить из того, что наши нефтяные компании оказались весьма в непростой ситуации, им приходится искать новые рынки сбыта, новых перевозчиков, новых страховщиков, выстраивать заново логистику поставок, отмечает Симонов. И это уже происходит, и не без успеха. Почти в два раза упала доля европейских перевозчиков в транспортировке российской нефти. Покупаются танкеры, найдены новые покупатели. И если сейчас чрезмерно активно бороться с нефтяниками, мучая их необходимостью доказывать, что они не применяют механизм потолка, это не будет правильно. Но дать им инструмент давления на перевозчиков необходимо, считает Симонов.

По его мнению, могут возникнуть сложности с раскрытием коммерческой информации о контрактах после первой продажи нефти. Хотя это такое же требование, как у минфина США, таким образом отслеживающего работу механизма потолка. На самом деле, и мы, и они собираем информацию о том, как изменился нефтяной рынок из-за санкций.

ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Потолок действует с 5 декабря, с этой же даты работает запрет ЕС на импорт морем российской нефти. То есть нашу нефть (кроме трубопроводной) страны ЕС не могут купить ни с учетом потолка цен, ни без оного. США и Канада запретили импортировать нефть из России еще раньше, весной 2022 года. То есть потолок цен касается торговли нашей нефтью с третьими странами, которые официально к ограничениям Запада не присоединились.