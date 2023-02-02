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1 час назад

Санкции против России назвали причиной хаоса на энергетическом рынке

Lenta.ruиещё 3

Антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают хаос на глобальном энергетическом рынке. Такое заявление сделал министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами в ходе выступления на заседании ОПЕК+. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа причина хаоса на энергетическом рынке
Фото: ТАССТАСС

Эль-Аиссами подчеркнул, что меры, которые применяет Запад в отношении России и других стран-участников глобального энергетического рынка, являются незаконными и нарушают международное право.

«Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок», — заявил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке искусственно «бросать» цены на российские нефть и газ то в одну, то в другую сторону. Глава МИД отметил, что Россия, напротив, заинтересована в стабильных рынках нефти и газа.

С 5 декабря на поставки российской нефти был введен потолок цен — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Евросоюз и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Кроме того, с 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю, а с 5 февраля 2023 года введет эмбарго на нефтепродукты из РФ.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Экономика,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЕС,
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