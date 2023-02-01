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58 минут назад

ФРС США ожидаемо повысила ставку до 4,5-4,75%

BFM.RUиещё 4

Федеральная резервная система США (ФРС) на первом в этом году заседании повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50-4,75%, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз ФРС.

ФРС США повысила ставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комитет (по операциям на открытом рынке) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%», — говорится в сообщении.

При этом ФРС считает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, отмечает в свою очередь ПРАЙМ.

В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов на заседаниях ранее.

В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.

Экономика,ФРС,
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