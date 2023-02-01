Российской нефти предсказали замену на американскую

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При этом он предупредил, что объемов может не хватить, потому что на нефтяной рынок сильно влияет ситуация в Китае. В минувшем году из-за коронавирусных ограничений потребление нефти и газа в этой стране сократилось впервые за 40 лет, но если экономика КНР продолжит восстановление, то рост спроса может оказать давление на нефтяные рынки.

До этого МЭА предсказало, что в первом полугодии предложение нефти может превышать спрос или находиться в равновесии с ним, а вот дальше формируются условия для дефицита.

Главным фактором неопределенности тогда тоже назывались ситуация в Китае и экспорт из России. По оценкам агентства, спрос по итогам 2023 года вырастет на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 101,7 миллиона, а предложение — на миллион баррелей.

С 1 февраля вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Согласно указу президента Владимира Путина, российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Запрет должен действовать до 1 июля. При этом ответственность за нарушение его требований не прописана, а кроме того, в отдельных случаях поставщики могут получить разрешение на поставки даже на таких условиях.