Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Власти Казахстана намерены закрыть свое торговое представительство в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном в среду на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".
"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - следует из документа, публичное обсуждение которого продлится до 15 февраля.
При этом Министерству торговли и интеграции Казахстана совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов республики поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.