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2 часа назад

Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

ТАССиещё 15

Власти Казахстана намерены закрыть свое торговое представительство в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики, размещенном в среду на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".

Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - следует из документа, публичное обсуждение которого продлится до 15 февраля.

При этом Министерству торговли и интеграции Казахстана совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов республики поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

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