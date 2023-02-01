Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Министерство торговли Казахстана опубликовало проект постановления о закрытии торгового представительства страны в России. Внимание на документ обратило РБК.
Постановление вынесли на публичное обсуждение на портале законопроектов.
Основанием для принятия постановления в Минторге назвали поручение премьер-министра Казахстана от 24 февраля 2023 под номером 12-11/Б-70. Содержание премьерского поручения не раскрывается.
Россия и Казахстан договорились открыть торговые представительства друг друга осенью 1992 года. В 2012-м Казахстан ратифицировал соответствующее соглашение.
РБК отмечает, что торгпредство Казахстана безвозмездно помогает экспортерам своей страны выйти на российский рынок и закрепиться на нем.
Также представительство привлекает российские инвестиции в Казахстан, помогает казахстанскому бизнесу продвигать свои услуги в РФ и ведет информационно-аналитическую деятельность.
В начале января 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что страна планирует открыть свои торговые представительства в еще пяти странах - ОАЭ, Китае, Турции, Индии и Иране.