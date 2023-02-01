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2 часа назад

В Казахстане задумали закрыть торговое представительство страны в РФ

Мария Иванова

Министерство торговли Казахстана опубликовало проект постановления о закрытии торгового представительства страны в России. Внимание на документ обратило РБК.

Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановление вынесли на публичное обсуждение на портале законопроектов.

Основанием для принятия постановления в Минторге назвали поручение премьер-министра Казахстана от 24 февраля 2023 под номером 12-11/Б-70. Содержание премьерского поручения не раскрывается.

Россия и Казахстан договорились открыть торговые представительства друг друга осенью 1992 года. В 2012-м Казахстан ратифицировал соответствующее соглашение.

РБК отмечает, что торгпредство Казахстана безвозмездно помогает экспортерам своей страны выйти на российский рынок и закрепиться на нем.

Также представительство привлекает российские инвестиции в Казахстан, помогает казахстанскому бизнесу продвигать свои услуги в РФ и ведет информационно-аналитическую деятельность.

В начале января 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что страна планирует открыть свои торговые представительства в еще пяти странах - ОАЭ, Китае, Турции, Индии и Иране.

Экономика,Алихан Смаилов,
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