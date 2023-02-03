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1 час назад

Нацбанк Украины прогнозирует дефицит электроэнергии до конца 2024 года

ТАССиещё 1

Дефицит электроэнергии на Украине будет сохраняться по меньшей мере до конца 2024 года. Такой сценарий содержится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь 2023 года.

Нацбанк Украины прогнозирует дефицит электроэнергии до конца 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"НБУ рассмотрел два сценария дальнейшего развития событий с дефицитом электроэнергии, - говорится в отчете. - Базовый предполагает относительно быстрое восстановление энергосистемы благодаря ремонту и оперативным поставкам оборудования. Пессимистический учитывает более существенные разрушения энергогенерирующих предприятий или магистральных сетей, временную остановку отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в тепло- и газоснабжении, а также временные длительные отключения электроэнергии в дефицитных областях Украины".

Согласно базовому сценарию, дефицит электроэнергии на уровне около 20% будет сохраняться до конца 2023 года и в течение 2024 года снизится до 5%. Пессимистичный сценарий предполагает сохранение дефицита электроэнергии на уровне 30% в течение всего 2023 года, а в 2024-м - постепенное снижение до 10%.

НБУ отмечает, что дефицит электроэнергии приводит к снижению объемов производства и сокращению потребительского спроса. "При реализации базового сценария отрицательный вклад в ВВП в 2023 году оценен НБУ в 1,9 п. п., а в 2024 году - еще в 0,6 п. п. Зато, если реализуется негативный сценарий, то вклад будет более значительным - 3,6 п. п. и 1,5 п. п., соответственно, в 2023 и 2024 годах", - говорится в документе.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует потери во внешней торговле в результате дефицита электроэнергии. До конца 2024 года они составят от $2,5 млрд до $5,2 млрд в зависимости от сценария.

Регулятор также предвидит усиление проинфляционного влияния проблем в энергетике, которое во II-III кварталах 2023 года составит 3 п. п.

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