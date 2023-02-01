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1 час назад

Эксперты предсказали массовый отказ мировых ЦБ от доллара

Илья Родин

Доллар США на фоне международной повестки постепенно лишается прежних лидирующих позиций, заявили эксперты швейцарского банка Credit Suisse. Они предположили, что центральные банки по всему миру начнут отказываться от американской валюты, пишет РИА «Новости».

Эксперты предсказали массовый отказ мировых ЦБ от доллара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Финансисты пояснили, что основными факторами при принятии решения об отказе от доллара послужат внешняя политика Штатов и увеличение госдолга державы.

Уточняется, что в настоящее время сумма внутриправительственного госдолга составляет $6,9 трлн, внешнего - $24,5 трлн.

Кроме того, уточнили эксперты, во многих государствах утрачено доверие к экономике США из-за растущей инфляции. Специалисты пояснили, что в 2022 году доля доллара в госрезервах стран упала до 58,8%, в то время как в 70-е годы прошлого века она составляла 80%.

По данным аналитиков, часть стран перешла на национальные валюты в расчетах по торговым операциям. В частности, КНР и Индия платят за российские товары и ресурсы исключительно в юанях и рупиях.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Бразилия объявили о планах по созданию единой валюты.

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