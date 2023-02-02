Европейская страна вдвое сократила спрос на газ для производства

По итогам 2022 года из всех стран Евросоюза (ЕС) сильнее всего снизить спрос на газ для производства удалось Греции и Венгрии — на 21 и 47 процентов соответственно. Показатель сравнивается со средними показателями 2019–2021 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Fitch Ratings.

Фото: ТАСС ТАСС

В целом в Европе значительно сократилось использование газа в таких энергоемких отраслях, как производство карбамида и нитратов — на 78 и 53 процента соответственно. Кроме того, на 70 процентов снизилось потребление топлива для производства аммиака. После снижения цен на газ страны снова увеличили производственные мощности. В общей сложности в 2022 году Евросоюз снизил спрос на топливо на 10 процентов.

Видео дня

Аналитики Fitch ожидают, что в 2023 году спрос на газ в ЕС останется несколько ниже среднего уровня 2022 года, и блок сможет «миновать газовый кризис» в случае полного прекращения поставок топлива из России. Однако на прогноз может оказать определенное влияние погодный фактор.

«Если погода будет такой же холодной, как в 2012 году – самой холодной зимой за последние 10 лет, – по нашим оценкам, спрос в Европе будет примерно на 20 миллиардов кубометров (около пяти процентов от общего потребления) выше, чем наше текущее предположение, что будет означать более сложный баланс спроса и предложения на 2023 год и необходимость использования газа в хранилищах для покрытия дефицита», — приводит выжимки из доклада РИА Новости.

Кроме того, важными факторами является ситуация с поставками сжиженного природного газа (СПГ), а также влияние на мировой рынок СПГ смягчения ограничительных мер по контролю над COVID-19 в Китае. Аналитики считают, что после роста на 51 процент в прошлом году импорт сжиженного газа в Европу в 2023-м вырастет почти на 30 процентов, до 155 миллиардов кубометров.