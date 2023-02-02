Банк Англии рекордно повысил ключевую ставку

Комитет по денежной политике Банка Англии (МРС) принял решение повысить ключевую процентную ставку с 3,5 до 4 процентов, сообщает Центробанк на своем сайте. Такой уровень стал максимальным с октября 2008 года.

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Регулятор повышает показатель десятый раз подряд с декабря 2021 года. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ объясняет необходимостью сдержать растущую инфляцию. В будущем ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в два процента, пообещал регулятор.