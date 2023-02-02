В России открыли крупное месторождение оранжевой нефти

Российская энергетическая компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение оранжевой нефти в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей», – рассказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что при бурении поисково-оценочной скважины исследователи получили фонтанный приток нефти дебитом более чем в 490 кубометров в сутки. Новое месторождение станет частью нового центра добычи «Газпром нефти» в Волго-Уральском регионе.
«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти"», – прокомментировал находку заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.
Ранее компания «Газпром нефть» стала самой популярной нефтяной компанией у соискателей.