В России открыли крупное месторождение оранжевой нефти

Российская энергетическая компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение оранжевой нефти в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей», – рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что при бурении поисково-оценочной скважины исследователи получили фонтанный приток нефти дебитом более чем в 490 кубометров в сутки. Новое месторождение станет частью нового центра добычи «Газпром нефти» в Волго-Уральском регионе.