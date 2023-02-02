Во Франции заявили о «русском экономическом чуде»

Западные СМИ признают стойкость российской экономики и бессилие западных санкций. Об этом на странице в Twitter заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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По его словам, новостные каналы вынуждены говорить о «русском экономическом чуде».

«Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит, сознательно разрушать Францию!» — подчеркнул он.

Политик предположил, что именно такую цель преследует Запад. Пост он сопроводил скриншотом эфира телеканала La Chaîne Info.

«Как объяснить российское экономическое чудо?» — задался вопросом Филиппо.