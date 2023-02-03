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1 час назад

В Беларуси скорректировали систему регулирования цен

Мир24

Правительство Беларуси скорректировало систему регулирования цен, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси скорректировали систему регулирования цен
Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

В цену теперь можно включать расходы на доставку товара до магазина, пункта выдачи или покупателя. Импортеры, которые оплачивают комиссию за международные переводы, смогут закладывать эти затраты в стоимость. Ценовое регулирование не будет распространяться на непродовольственные товары белорусского производства, если их будут продавать в фирменных магазинах.

«Это необходимо было, поскольку, действительно, исследуя этот непростой рынок, мы видим, что наши отечественные производители очень много средств вкладывают в продвижение своей продукции на внутреннем рынке. И здесь, конечно, сдерживать их ни в коем случае нельзя», – объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Государственное регулирование цен в Беларуси действует около четырех месяцев. Благодаря этому удалось замедлить инфляцию.

Экономика,Алексей Богданов,
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