В Беларуси скорректировали систему регулирования цен

«Это необходимо было, поскольку, действительно, исследуя этот непростой рынок, мы видим, что наши отечественные производители очень много средств вкладывают в продвижение своей продукции на внутреннем рынке. И здесь, конечно, сдерживать их ни в коем случае нельзя», – объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.