Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Из-за высокой инфляции в Аргентине введут новую купюру

Мир24иещё 1

Из-за высокой инфляции власти Аргентины приняли решение ввести в оборот новую купюру. В стране появится банкнота номиналом в две тысячи песо, пишет РИА «Новости» по ссылкой на сообщение Центрального банка Аргентины.

В Аргентине появится новая купюра из-за высокой инфляции
Фото: ТАССТАСС

В стране в обращении купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. По итогам 2022 года рост потребительских цен составил 94,8%. Из-за этого самыми часто используемыми купюрами в Аргентине стали 1000 и 500 песо.

Жители Аргентины уже давно озвучивают мысль, что пора вводить новые купюры. Среди предложений – пять тысяч песо.

Напомним, в декабре 2022 года федеральный суд Буэнос-Айреса признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной по делу о коррупции и приговорил ее к шести годам тюрьмы. А в январе стало известно, что Аргентина и Бразилия планируют объявить о создании единой валюты – «сур».

Экономика,Кристина Фернандес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители