В Аргентине появится новая купюра из-за высокой инфляции

Из-за высокой инфляции власти Аргентины приняли решение ввести в оборот новую купюру. В стране появится банкнота номиналом в две тысячи песо, пишет РИА «Новости» по ссылкой на сообщение Центрального банка Аргентины.

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В стране в обращении купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. По итогам 2022 года рост потребительских цен составил 94,8%. Из-за этого самыми часто используемыми купюрами в Аргентине стали 1000 и 500 песо.

Жители Аргентины уже давно озвучивают мысль, что пора вводить новые купюры. Среди предложений – пять тысяч песо.