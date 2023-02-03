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11 минут назад

Западные СМИ озвучили неожиданный прогноз для российской экономики

Елена Прошина

Британская экономика в 2023 году покажет самый худший рост среди стран Запада и России, в отношении которой Лондон ввел ограничительные меры, следует из сюжета телеканала Channel 4 (Великобритания).

Западные СМИ озвучили неожиданный прогноз для российской экономики
Фото: ТАССТАСС

Журналисты ссылаются на прогноз Международного валютного фонда. Отмечается, что предприятия Великобритании испытывают нехватку персонала, а жители страны страдают от растущих ипотечных кредитов и налогов, высоких цен на продукты питания и электроэнергию. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на текущий год хуже, чем для России.

По словам журналистов, экономическая политика Лондона «не совсем попадает в цель».

«Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — отмечает Channel 4.

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Эксперты МВФ читают, что экономика Британии в 2023 году упадет более чем на 0,5% на фоне спада производства и замедления экономического роста. При этом экономика России будет расти: в текущем году этот показатель увеличится на 0,3%, а в следующем - 2,1%. Что касается в целом мировой экономики, то темпы ее роста в 2023 году достигнут минимума, однако впоследствии ситуация улучшится.

Экономика,Международный валютный фонд,
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