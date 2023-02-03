Западные СМИ озвучили неожиданный прогноз для российской экономики

Британская экономика в 2023 году покажет самый худший рост среди стран Запада и России, в отношении которой Лондон ввел ограничительные меры, следует из сюжета телеканала Channel 4 (Великобритания).

Фото: ТАСС ТАСС

Журналисты ссылаются на прогноз Международного валютного фонда. Отмечается, что предприятия Великобритании испытывают нехватку персонала, а жители страны страдают от растущих ипотечных кредитов и налогов, высоких цен на продукты питания и электроэнергию. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на текущий год хуже, чем для России.

По словам журналистов, экономическая политика Лондона «не совсем попадает в цель».

«Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — отмечает Channel 4.