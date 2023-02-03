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24 минуты назад

Россияне впервые купили более 50 тонн золота

Говорит Москва

Речь идёт о показателях с января по ноябрь 2022 года.

Россияне впервые купили более 50 тонн золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее максимально продавалось 6-7 тонн, сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве уточнили, что из реализованных за год объёмов около 60% занимают слитки весом 1 кг, мерные (весом до 1 кг) — 38%, стандартные (12,4 кг) — 2%.

Эксперты отмечают, что ранее граждане нашей страны никогда не приобретали золото в подобных масштабах. Причиной динамики названа геополитическая нестабильность — в такие периоды этот драгоценный металл рассматривают как надёжный защитный актив, свою роль сыграла и отмена НДС на его покупку.

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