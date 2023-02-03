Страны G7 и ЕС требуют от МВФ выдать Киеву кредит на $14-16 млрд

Союзники Украины оказывают давление на Международный валютный фонд (МВФ) с целью добиться скорейшей реализации многолетней программы кредитования для Киева на сумму от $14 до 16 млрд. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По ее данным, увеличения финансовой помощи Киеву добиваются в основном страны Группы семи (G7) и Евросоюза. Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе визита в Киев заявил, что кредитная программа МВФ для Украины может "подать определенный сигнал" и "инициировать расширение финансовой поддержки".

"Обычно МВФ не предоставляет кредиты при подобных обстоятельствах, поэтому сам факт, что они работают над надлежащей программой выделения средств, уже позитивный шаг", - сказал он.

Как сообщает газета, представители МВФ готовы встретиться с украинскими чиновниками в Варшаве в середине февраля для обсуждения программы финансовой поддержки, которую рассчитывают утвердить к весне. По предварительной информации, программа рассчитана на 3-4 года.

Процесс выдачи кредитов Киеву усложняется тяжелой финансовой ситуацией на Украине, а также трудностями, с которыми страна может столкнуться при возврате средств, предоставленных МВФ. Тем не менее фонд уже выделил Украине $2,7 млрд экстренного финансирования, а также инициировал четырехмесячную программу помощи в декабре 2022 года с целью укрепить украинскую экономику и подготовить ее к получению более крупного кредита.

"Мы тесно сотрудничаем с украинскими властями и надеемся как можно скорее перейти к полномасштабной программе", - приводит издание слова представителя МВФ.