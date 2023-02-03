Россия согласовала цену газа для Белоруссии

Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году была определена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. Белоруссия оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года. Ранее сообщалось, что стороны работают над согласованием принципов функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.

19 декабря 2022 года по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства и является мерой поддержки белорусской экономики. По его словам, можно считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 20 декабря заявил, что формирование цены на российский газ для Белоруссии базируется на белорусском предложении, она впервые будет зафиксирована на трехлетний период.