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48 минут назад

Цена российского газа для Белоруссии сохранится на уровне 2022 года

ТАССиещё 1

Цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Россия согласовала цену газа для Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"На уровне прошлого года с расчетом в рублях", - сказал он.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году была определена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. Белоруссия оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года. Ранее сообщалось, что стороны работают над согласованием принципов функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.

19 декабря 2022 года по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства и является мерой поддержки белорусской экономики. По его словам, можно считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 20 декабря заявил, что формирование цены на российский газ для Белоруссии базируется на белорусском предложении, она впервые будет зафиксирована на трехлетний период.

Экономика,Роман Головченко,Николай Шульгинов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минэнерго России,
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