«Газпром» увеличил прокачку газа через Украину

Подача газа компанией «Газпром» для Европы транзитом через Украину возросла на 4% к уровню предыдущего дня. Она осуществляется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Объем оценивается в 30,7 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

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Несколько дней назад поставки показывали рост на 20%.

Заявку на прокачку через «Сохрановку» отклонила украинская сторона. Поставки газа оказываются на 29% ниже уровня начала 2023 года. В четверг, 2 февраля, объем прокачки оценивался в 29,5 млн куб. м.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в январе российской компанией «Газпром» было направлено менее 1 млрд кубометров природного топлива через газотранспортную систему Украины, что стало минимальным значением.

В мае прошлого года украинская сторона решила отказаться от приема заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области. Топливо затем поставлялось на территорию Луганской области. С того времени транзит осуществляют через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Это единственное направление, которое осталось.