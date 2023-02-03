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26 минут назад

Польша вдвое сократит импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Елена Прошина

В феврале Польша намерена более чем вдвое снизить импорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg.

Польша вдвое сократит импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это связано с тем, что польский государственный нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA отказался продлевать контракт с российской энергетической компанией «Роснефть». При этом контракт завода с «Татнефть» всё ещё остается в силе.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

Согласно информации от источника, знакомого с ситуацией, нефтепоток в феврале оставят на уровне около 220 000 тонн. При этом в январе эти числа достигали 500 000 тонн. Кроме того, в компании Orlen сообщили, что теперь 90% перерабатываемой на заводе нефти будет поступать не из России.

Ранее в силу вступили ответные меры России на введённый странами Запада потолок цен на нефть.

Экономика,Татнефть,Роснефть,
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