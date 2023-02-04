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1 час назад

США впервые передали Украине конфискованные у россиянина средства

ТАССиещё 1

США объявили о передаче Украине порядка $5,4 млн, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом в пятницу сообщил Генпрокурор США Меррик Гарланд, выступая на мероприятии в Министерстве юстиций США в присутствии своего коллеги с Украины Андрея Костина.

США впервые передали Украине конфискованные у россиянина средства
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине", - передает слова генпрокурора телеканал CNN.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за решительные меры и поддержку. Украинский народ никогда этого не забудет", - заявил в ответ Костин.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что суд южного округа Нью-Йорка разрешил Минюсту США изъять почти $5,4 млн, связанных с Константином Малофеевым, который "нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, имеющих прокремлевскую направленность".

Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года, в апреле 2022 года американские рестрикции в его отношении были расширены, в частности в черный список был внесен Транскапиталбанк "и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций", действиями которых он якобы управляет.

Экономика,Константин Малофеев,Андрей Костин,Транскапиталбанк,Министерство юстиции США,
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