США впервые передали Украине конфискованные у россиянина средства

США объявили о передаче Украине порядка $5,4 млн, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом в пятницу сообщил Генпрокурор США Меррик Гарланд, выступая на мероприятии в Министерстве юстиций США в присутствии своего коллеги с Украины Андрея Костина.

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"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине", - передает слова генпрокурора телеканал CNN.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за решительные меры и поддержку. Украинский народ никогда этого не забудет", - заявил в ответ Костин.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что суд южного округа Нью-Йорка разрешил Минюсту США изъять почти $5,4 млн, связанных с Константином Малофеевым, который "нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, имеющих прокремлевскую направленность".