Экономист РАН: страны Африки могут помочь РФ вернуть замороженные активы

Эксперт РАН предложила Кремлю выделить финансовую помощь странам Африки на 60-70 миллиардов рублей. Деньги должны поступать из золотовалютных резервов РФ, замороженных Западом. С такой инициативой выступила директор Института Африки, доктор экономических наук Ирина Абрамова, сообщает РИА Новости.

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Эксперт считает, что Россия должна действовать гораздо смелее и «напористее», отстаивая собственные финансовые и геополитические интересы. Иначе мы «нередко проигрываем» в разных регионах мира, например, в Африке.

Абрамова напомнила, что Вашингтон недавно посулил странам черного континента экономическую помощь - 55 миллиардов долларов.

«Почему бы Москве не заявить, что мы дадим больше — 60, а то и 70 миллиардов долларов», - задалась вопросом специалист.

По её задумке, эти деньги должны поступать в Африку из российских золотовалютных резервов, которые сейчас заморожены Западом. Тогда африканские страны будут заинтересованы в том, чтобы добиться снятия санкций с РФ.