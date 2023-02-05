Страны ЕС ввели эмбарго и потолки цен на российские нефтепродукты

С 5 февраля в Евросоюзе вступили в силу эмбарго и ценовые потолки на российские нефтепродукты. Страны ЕС перестанут закупать горючее из РФ морем и запретят своим компаниям перевозить его в другие регионы мира, если стоимость в контракте превышает $45 и $100 за баррель в зависимости от вида горючего. Москва при этом уже по большей части переориентировала поставки энергоресурсов в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток. Кроме того, в России вступил в силу запрет на поставки углеводородов по потолку цен. По словам экспертов, на глобальном рынке нет свободных мощностей для замены нефтепродуктов из РФ, поэтому Европе придётся и дальше покупать российское топливо, но уже через посредников и по более высоким ценам.

В воскресенье, 5 февраля, в странах Европейского союза начал действовать второй этап частичного эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Руководство объединения одобрило эту меру ещё в июне 2022 года в рамках шестого пакета санкций против Москвы.

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Теперь государствам Евросоюза нельзя покупать перевозимые морем российские нефтепродукты. Напомним, с 5 декабря аналогичный запрет был введён и в отношении сырой нефти из РФ. Как ранее объясняли европейские власти, за счёт ограничений ЕС хочет снизить свою энергетическую зависимость от России и оказать давление на Москву в связи с событиями на Украине.

Предполагается, что эмбарго затронет примерно 90% российского экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу. Впрочем, для некоторых стран ЕС предусмотрены исключения. Так, например, Болгария сможет получать топливо из РФ танкерами до конца 2024 года, а Хорватия — закупать у Москвы вакуумный газойль до конца 2023-го.

Кроме того, ограничения Евросоюза не касаются поставок сырья по трубопроводу «Дружба». Ветки этой магистральной системы идут из России через территории Белоруссии и Украины в направлении Германии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

Любопытно, что ранее немецкие и польские власти заявляли о своём нежелании больше получать топливо по «Дружбе» с 2023 года. Впрочем, в январе Варшава продолжила закупать трубопроводное сырьё у Москвы, а Берлин договорился о прокачке казахстанской нефти через магистраль, пишет ТАСС.

Среди западных стран одними из первых о запрете на поставки российских энергоносителей ещё в начале марта 2022 года объявили США. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Вашингтон может себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Тем более что на долю российских нефтепродуктов приходилось лишь 8% в американском импорте.

Впрочем, спустя некоторое время после введения эмбарго потребители в Соединённых Штатах столкнулись с ажиотажным удорожанием горючего и, как следствие, рекордным за 41 год разгоном инфляции. Для борьбы с ростом цен властям США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему времени опустели уже почти наполовину.

Тем не менее наряду с США об эмбарго на импорт углеводородов из РФ объявили Канада, Австралия и Великобритания, а позже к санкциям решил присоединиться и Евросоюз. Впрочем, ЕС оказался не готов к резкому сокращению закупок, поскольку российское сырьё обеспечивало около 37% всех потребностей региона в топливе. На этом фоне Европа решила не отказываться от трубопроводных поставок, а для запрета на перевозки нефти и нефтепродуктов морем ввести переходный период сроком шесть и восемь месяцев соответственно.

По данным аналитического агентства Argus, ещё до вступления в силу декабрьского эмбарго на импорт нефти большинство стран ЕС полностью отказались от танкерного российского сырья. Впрочем, некоторые государства объединения, такие как Италия и Болгария, напротив, существенно нарастили импорт в преддверии запрета.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и на рынке нефтепродуктов. Так, незадолго до начала действия февральских ограничений Европа стала активнее закупать горючее у России. По последним оценкам Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года Москва увеличила экспорт дизельного топлива до многолетнего максимума в 1,2 млн баррелей в сутки. Причём больше половины этого объёма (720 тыс. баррелей в день) пришлось на долю ЕС.

Впрочем, потеря европейского рынка сбыта нефтепродуктов не приведёт к серьёзным потерям для российского бюджета и экономики страны в целом. Такую точку зрения в интервью RT выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Бюджет России не так сильно зависит от экспорта нефтепродуктов, как от продажи нефти и газа. Конечно, у компаний могут вырасти расходы, поскольку теперь придётся перенаправлять поставки в другие страны, но бизнес по большей части уже успел к этому подготовиться. Кроме того, есть шанс, что предприятия начнут отгружать больше топлива на внутренний рынок, а это должно позитивно сказаться на стоимости горючего в России», — предположила Мильчакова.

На сегодняшний день российские производители уже в значительной степени переориентировали поставки сырой нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Латинской Америки. Преимущественно по этим же маршрутам будет перенаправлен и экспорт нефтепродуктов, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Наши нефтепродукты пойдут больше в восточноазиатские страны и на Ближний Восток, а также в Индию и Египет. Эти государства будут использовать полученное топливо для собственных нужд, а закупленную у нас сырую нефть станут перерабатывать и отправлять уже в Европу и США, неплохо на этом зарабатывая», — объяснил собеседник RT.

Таким образом, Евросоюз продолжит закупать нефтепродукты российского происхождения, но уже через третьи страны и по завышенной стоимости. Примечательно, что риски такого развития событий признают уже и в самом ЕС.

«В результате санкций Европа теперь вынуждена полагаться на другие, более отдалённые источники, такие как Индия, Ближний Восток и Китай, что означает, что она может получать нефтепродукты из гораздо более отдалённых регионов и по гораздо более высоким ценам», — цитирует ТАСС заявление Министерства энергетики Венгрии.

В ведомстве также не исключают, что Евросоюз всё равно столкнётся с нехваткой дизеля, поскольку ранее почти половину потребляемого в ЕС топлива обеспечивали именно российские источники. На этом фоне эксперты венгерского Минэнерго считают санкционную политику Запада провальной, так как вводимые против Москвы ограничения не помогают остановить конфликт на Украине, а только «накладывают тяжёлое бремя на страны, бизнес и европейские семьи».

Как ранее отмечали специалисты ОПЕК, в настоящий момент в мире нет свободных мощностей для замены сырья из РФ. Таким образом, поставки горючего из других источников позволят Европе лишь частично заменить российское топливо. Впрочем, с этим у ЕС тоже могут возникнуть проблемы, предупреждают эксперты.

По информации агентства Bloomberg, три новых нефтеперерабатывающих завода (в Саудовской Аравии, Кувейте и Омане), которые могли бы помочь Европе заместить российский дизель объёмом 600 тыс. баррелей в сутки, столкнулись с многочисленными задержками с введением в эксплуатацию. Ни одно из предприятий ещё не работает на полную мощность, а дальнейшие перспективы остаются неопределёнными.

«В целом эмбарго по-разному отразится на странах ЕС. Те, кому пока разрешено и дальше покупать сырьё из России, не ощутят никаких изменений. Более критичным ограничение будет для тех, кто достаточно сильно зависел от импорта наших нефтепродуктов. В первую очередь это Финляндия и страны Балтии. Им этот запрет обойдётся дороже, и, скорее всего, инфляция в этих странах будет снижаться медленнее», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

Новые потолки

Одновременно с запретом на танкерные перевозки 5 февраля Евросоюз вместе с государствами «группы семи» (США, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и Великобританией) ввели ценовые ограничения для нефтепродуктов из России. Эта мера предусмотрена восьмым пакетом санкций против Москвы, одобренным в начале октября 2022 года.

В рамках инициативы западным компаниям теперь нельзя перевозить бензин, дизель и керосин из РФ морем в третьи страны по цене выше $100 за баррель. Такой же запрет касается транспортировки топочного мазута и лигроина, проданных дороже $45 за баррель.

Рестрикции имеют переходный период в 55 дней и не будут касаться судов, загрузившихся горючим до 5 февраля и разгрузившихся в порту назначения до 1 апреля. В свою очередь, предельные цены планируется пересматривать при возникновении необходимости.

«По сути, в отношении нефтепродуктов будут действовать такие же правила, как и в случае с нефтью. То есть ограничения вводятся именно на транспортировку, а не покупку топлива», — пояснил Игорь Юшков.

Напомним, что 5 декабря 2022 года одновременно с эмбарго на поставки Евросоюз совместно с G7 ввёл потолок цен для российской сырой нефти. Так, Запад запретил своим компаниям перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

Отметим, что идея потолка цен также принадлежит Соединённым Штатам. Впервые о соответствующем предложении в мае прошлого года заявила глава американского Минфина Джаннет Йеллен. Как объясняла министр, установление предельной стоимости сырья позволит ограничить сверхдоходы Москвы от продажи углеводородов и положительно скажется на всей мировой энергоотрасли.

Российские власти изначально сочли идею потолка цен необдуманной и неоднократно предупреждали, что перекроют поставки энергоресурсов тем, кто присоединится к ограничениям. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Запад сегодня находится не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. На этом фоне глава государства призывал инициаторов санкций одуматься, поскольку любые попытки зафиксировать стоимость товара не приведут ни к чему хорошему для глобального энергорынка.

«Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объём продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить», — предостерегал Путин.

С 1 февраля в России вступил в силу официальный запрет на поставки нефти по потолку цен.

«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации… запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе Владимира Путина.

«Экспорт не пострадает»

Согласно оценке американского Министерства энергетики, в результате введённых потолков цен и потери западных рынков сбыта в 2023 году Москве придётся сократить производство энергосырья почти на 13%, или на 1,4 млн баррелей в сутки. Впрочем, по мнению российских властей, реальное снижение добычи будет незначительным и составит около 5—7%, или 500—700 тыс. баррелей в день.

«Мы считаем, что в текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен. Сегодня он $60, завтра он может быть любым, и попадать в зависимость от каких-то принимаемых решений со стороны недружественных стран — это неприемлемо для нас», — объяснял вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с тем российский нефтяной экспорт тоже не понесёт серьёзных потерь в результате ценовых и торговых ограничений Запада. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда.

«При нынешнем уровне потолка цен на нефть, установленном «группой семи», экспорт российской сырой нефти, как ожидается, существенно не пострадает, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в государства, не вводившие ограничения», — говорится в докладе МВФ.

В то же время перенастройка экспорта нефтепродуктов может оказаться несколько сложнее, считает Игорь Юшков. По его словам, на сегодняшний день танкеров для транспортировки бензина, дизеля и других видов горючего в мире меньше, чем судов, которые перевозят сырую нефть.

«Другими словами, переходный период для налаживания новых логистических путей займёт более длительное время, чем история с нефтяными поставками. Думаю, для этого потребуется около полугода», — предположил специалист.

Отметим, что на сегодняшний день Москва предоставляет значительные скидки на свою нефть для привлечения новых покупателей. Так, по последним оценкам Минфина РФ, в январе баррель российской нефти марки Urals продавался дешевле установленного Западом потолка и стоил в среднем по $49,48. В то же время нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке торговалась вблизи отметки $83 за баррель.

На этом фоне Минэнерго РФ сообщило о планах ограничить скидки на экспортируемую нефть. В свою очередь, Владимир Путин поручил властям пересмотреть способ определения цен на сырьё для налогообложения компаний. Впрочем, как полагает Александр Новак, по мере полной переориентации России на новые рынки дисконт и так должен будет стать меньше.

«Стоимость фрахта (платы за перевозку нефти. — RT) выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер, и дисконт должен со временем уменьшиться», — заявил Новак.