Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в Арктике

Индия и Китай начали сотрудничество с Россией по новым проектам в Арктике. Об этом рассказал в воскресенье посол России в Дании Владимир Барбин, сообщает РИА Новости.

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По словам посла, все больше неарктических стран выказывают прямой интерес к сотрудничеству с Россией в ее самом северном регионе.

Дипломат рассказал, что сейчас Россия успешно взаимодействует с Индией в арктическом проекте «Восток ойл».

Совместная деятельность с Китаем ведется в проектах СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути.