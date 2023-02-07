Евросоюз оставил лазейку для покупки нефти из РФ по рыночным ценам

Страны Европы ввели потолок цен на нефть из России, однако оставили способы для закупки продукции по рыночным ценам. Так, ЕС может приобрести продукты из российской нефти, которые были произведены за рубежом. Это следует из официального документа на сайте Еврокомиссии.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов», — следует из материла.

Отмечается, что ограничения на экспорт нефти из России ранее были установлены при твердых ценах.