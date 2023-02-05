В Швеции предрекли глобальный дефицит электроэнергии в стране

Шведские эксперты предрекли глобальный дефицит электроэнергии в стране с 2027 года. Об этом в эфире SVT заявил представитель энергокомпании Svenska kraftnat Маттиас Йонссон.

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«С 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии», - сказал Йонссон.

По его словам, потребности промышленности в стране растут гораздо быстрее, чем объемы новой электроэнергии. Это может привести к невозможности инвестировать в промышленность.

Поэтому в долгосрочной перспективе Швеции нужны ветровые станции и новые реакторы АЭС, а в краткосрочной - наземная ветровая энергия.

Во всем скандинавском регионе профицит электроэнергии значительно уменьшится: с 38 ТВт ч в 2023 году до 13 ТВт ч в 2027 году.