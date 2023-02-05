Совфед: эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе

От эмбарго на российское топливо, вводимого 5 февраля, пострадают страны ЕС. Им придется дороже покупать российское топливо через третьи руки. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, передает РИА Новости.

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Он напомнил, что 5 февраля вступает в силу топливные санкции, вводится потолок цен на нефтепродукты из России. Однако страна подготовилась к рестрикциям Запада и перестроила свои логистические цепочки.

В итоге ограничительные меры отразятся на цене энергоресурсов для Европы. Топливо и нефтепродукты подорожают, серьезно повысится стоимость товаров первой необходимости, возрастут цены на рынке услуг.

«Альтернативы нефти и газу на сегодняшний день нет, европейцы будут вынуждены закупать наши нефтепродукты через третьи страны по более высокой цене», - сказал Абрамов.

По его словам, в глобальном мире Россия всегда найдет новые рынки сбыта.

С воскресенья ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов, установлен потолок цен.