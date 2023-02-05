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1 час назад

Bloomberg: Индия наращивает закупки нефти у России, чтобы продавать топливо Западу

Газета.Ruиещё 1

Индия увеличивает объемы закупок нефти по скидке из России и поставляет в страны Евросоюза и США топливо после ее переработки. Об этом сообщает Bloomberg.

Стало известно о продажах Индией российской нефти Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет агентство, действия Индии соответствуют цели западных стран, которые заключаются в сокращении доходов РФ от продажи энергоресурсов и одновременном предотвращении проблем, связанных с перебоями в поставках нефти. Таким образом Индия не подвергается критике за сотрудничество с Россией.

Индия рекордно закупилась российской нефтью

По информации аналитиков Kpler, Индия в январе отгружала США примерно 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в день, что является наивысшим показателем за четыре года. При этом поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в страны ЕС в этом месяце составили 172 тысячи баррелей в день.

Ранее компания Vortexa сообщала, что по итогам января 2023 года нефтеперерабатывающие заводы Индии получили рекордные объемы российской нефти. Ежедневно они принимали 1,27 млн баррелей данного сырья, что оказалось на 6% больше в сравнении с декабрьскими показателями.

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