Стало известно о продажах Индией российской нефти Западу

Индия увеличивает объемы закупок нефти по скидке из России и поставляет в страны Евросоюза и США топливо после ее переработки. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как пишет агентство, действия Индии соответствуют цели западных стран, которые заключаются в сокращении доходов РФ от продажи энергоресурсов и одновременном предотвращении проблем, связанных с перебоями в поставках нефти. Таким образом Индия не подвергается критике за сотрудничество с Россией.

По информации аналитиков Kpler, Индия в январе отгружала США примерно 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в день, что является наивысшим показателем за четыре года. При этом поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в страны ЕС в этом месяце составили 172 тысячи баррелей в день.