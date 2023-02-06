Швеция захотела добиться передачи активов России Украине

Швеция, которая возглавила Совет Европейского союза (ЕС) до июня 2023 года, хочет добиться передачи замороженных активов России властям Украины. Об этом заявила шведский министр по европейским делам Джессика Розвелл, передает РИА Новости.
Дипломат подчеркнула необходимость обсудить препятствия для отправки российских активов Киеву на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе.
«Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе», — высказалась она.
Розвелл отметила, что Стокгольм включил конфликт на Украине в список приоритетных вопросов для работы в ходе председательства шведской стороны в объединении.
Ранее США впервые перечислили на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank. В посольстве РФ сочли такой шаг воровством чужого имущества.