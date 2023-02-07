«Иной продукт». ЕС вывел смеси с российской нефтью из-под санкций

Евросоюз отменил ценовые ограничения на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но вне России. Также из-под санкций вывели бленды, получившиеся в третьей стране путем смешивания с продуктом из другой страны. Международное энергетическое агентство оценивает экспорт нефтепродуктов из РФ в ЕС в 2022 году в 1,2 млн баррелей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Евросоюз принял решение вывести из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

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"Если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, , то российский нефтепродукт больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется", - отмечает ЕК.

У товара в таком случае появляется другой таможенный код, и европейские провайдеры смогут беспрепятственно страховать и транспортировать такие грузы. Кроме того, если нефтепродукты из российской нефти были "существенно преобразованы" за пределами России, к ним тоже не будут применять ограничения ценового потолка.

Прошлым летом ЕК запретила импорт российской нефти в чистом виде и в составе смесей, но в Евросоюз по-прежнему можно было ввозить нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ. Международное энергетическое агентство оценивает экспорт нефтепродуктов из РФ в 2022 году в 2,85 млн баррелей в сутки (около 142 млн т за весь год). На долю ЕС при этом приходится 1,2 млн баррелей, то есть 40% всего импорта ЕС.

Потолок цен на нефтепродукты

Совет ЕС с 5 февраля установил ценовые ограничения на российские нефтепродукты. Так, нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (например, топочный мазут и нафта) европейским компаниям не разрешено закупать по цене выше $45 за баррель, нефтепродукты, которые стоят дороже сырой нефти (дизель и керосин) - по цене выше $100 за баррель.

6 февраля МИД Японии сообщил, что Токио тоже присоединяется к мерам по ограничению цен на российскую нефть. Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет поставлять энергоресурсы, если лимиты будут установлены.

В январе кабмин опубликовал постановление, в котором объяснил схему работы ответных мер на потолок нефтяных цен: все контракты на экспорт сырья будут отслеживаться, и если в договорах найдут какие-то признаки лимита цен на нефть — ее попросту запретят вывозить из России. Таможенные органы должны известить РЖД и компанию "Транснефть", осуществляющие транспортировку грузов, к которым применяется ценовой лимит, чтобы сырье не ушло в страны ЕАЭС, откуда оно может быть направлено конечному получателю.

€300 млн в день

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что, по прогнозам Брюсселя, санкции, введенные в ответ на начало спецоперации на Украине, снизят доходы РФ от продажи энергоресурсов на €300 млн в день.

"Российская нефть продается с дисконтом в $40 по отношению к Brent, и ожидается, что ее ежедневный доход от энергии упадет с €800 млн до €500 млн после того, как в этом месяце вступят в силу наши последние меры", - говорится в колонке Борреля для испанской газеты La Vanguardia.

По словам евродипломата, страны ЕС уже в значительной мере снизили свою энергетическую зависимость от Москвы. В настоящее время идет работа над десятым пакетом санкций.

Триллионный дефицит

6 февраля российский Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе составил 1,76 трлн рублей. Доходы в годовом выражении сократились на 35%, до 1,36 трлн рублей.