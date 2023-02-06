Турция приостановила прокачку нефти из-за землетрясения

Власти Турции из-за землетрясения, которое затронуло в том числе провинцию Адана, приняли решение приостановить прокачку нефти на свой экспортный терминал в Джейхане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что это сделано ради безопасности. Собеседник агентства уточнил, что службы не обнаружили никаких утечек на трубопроводах.
Как сообщает РИА Новости, нефтепроводы, по которым нефть в Турцию идет из Ирака и Азербайджана, не повредились. Подчеркивается, что топливо поступает.
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли 284 человека, более 2,3 тысяч пострадали. В Минэкономразвития уточнили, что данных о пострадавших российских туристах в Турции не поступало.
Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Как стало известно, в Сирии жертвами стали 248 человек, еще 700 получили травмы.
Мировые цены на нефть существенно не отреагировали на новости о разрушительном землетрясении, затронувшем инфраструктуру Турции и Сирии.
По состоянию на 11.29 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 0,65%, до 80,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 73,72 доллара. В первой половине дня нефть росла в цене примерно на 0,3%.