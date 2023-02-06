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1 час назад

Турция приостановила прокачку нефти из-за землетрясения

Лера Букина

Власти Турции из-за землетрясения, которое затронуло в том числе провинцию Адана, приняли решение приостановить прокачку нефти на свой экспортный терминал в Джейхане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Турция приостановила прокачку нефти из-за землетрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это сделано ради безопасности. Собеседник агентства уточнил, что службы не обнаружили никаких утечек на трубопроводах.

Как сообщает РИА Новости, нефтепроводы, по которым нефть в Турцию идет из Ирака и Азербайджана, не повредились. Подчеркивается, что топливо поступает.

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли 284 человека, более 2,3 тысяч пострадали. В Минэкономразвития уточнили, что данных о пострадавших российских туристах в Турции не поступало.

Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Как стало известно, в Сирии жертвами стали 248 человек, еще 700 получили травмы.

Аэропорт в Турции остановил работу из-за разрушения взлетно-посадочной полосы

Мировые цены на нефть существенно не отреагировали на новости о разрушительном землетрясении, затронувшем инфраструктуру Турции и Сирии.

По состоянию на 11.29 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 0,65%, до 80,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 73,72 доллара. В первой половине дня нефть росла в цене примерно на 0,3%.

Экономика,Минэкономразвития,
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