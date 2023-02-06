В ЕС оценили падение доходов РФ от продажи энергоресурсов

Евросоюз рассчитывает, что доход России от продажи энергоресурсов может сократиться на €300 млн в день из-за санкций, введенных в ответ на ситуацию на Украине. С таким утверждением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для испанской газеты La Vanguardia, текст которой был опубликован в воскресенье на сайте внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС также работает над десятым пакетом санкций, и всего за небольшое количество месяцев мы уже снизили свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, - отметил он. - Российская нефть продается с дисконтом в $40 по отношению к Brent, и ожидается, что ее ежедневный доход от энергии упадет с €800 млн до €500 млн после того, как в этом месяце вступят в силу наши последние меры".

"Некоторые будут приводить доводы, что большее количество оружия продлит войну и повысит риск дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры", - отметил Боррель.

Он утверждал, что Европа всегда будет "оставаться восприимчивой к любому, кто всерьез стремится к справедливому прекращению" конфликта путем переговоров, а "Россия до сих пор ясно давала понять", что намерена и дальше продолжать операцию на Украине.

Глава дипломатии ЕС также напомнил, что Евросоюз оказывает Украине наибольшую помощь по подготовке ее военнослужащих.