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43 минуты назад

В ЕС ожидают, что санкции снизят доходы РФ от продажи энергоресурсов на €300 млн в день

ТАСС

Евросоюз рассчитывает, что доход России от продажи энергоресурсов может сократиться на €300 млн в день из-за санкций, введенных в ответ на ситуацию на Украине. С таким утверждением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для испанской газеты La Vanguardia, текст которой был опубликован в воскресенье на сайте внешнеполитической службы сообщества.

В ЕС оценили падение доходов РФ от продажи энергоресурсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"ЕС также работает над десятым пакетом санкций, и всего за небольшое количество месяцев мы уже снизили свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, - отметил он. - Российская нефть продается с дисконтом в $40 по отношению к Brent, и ожидается, что ее ежедневный доход от энергии упадет с €800 млн до €500 млн после того, как в этом месяце вступят в силу наши последние меры".

"Некоторые будут приводить доводы, что большее количество оружия продлит войну и повысит риск дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры", - отметил Боррель.

Он утверждал, что Европа всегда будет "оставаться восприимчивой к любому, кто всерьез стремится к справедливому прекращению" конфликта путем переговоров, а "Россия до сих пор ясно давала понять", что намерена и дальше продолжать операцию на Украине.

Глава дипломатии ЕС также напомнил, что Евросоюз оказывает Украине наибольшую помощь по подготовке ее военнослужащих.

С 5 февраля Евросоюз совместно с Группой семи (G7) и Австралией ввел ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории. Лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. Кроме того, в странах ЕС с 5 февраля вступил в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне прошлого года. Поставки нефти по трубопроводам не ограничены.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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