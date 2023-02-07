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52 минуты назад

Экс-премьер Украины предупредил о грядущем коллапсе ее энергосистемы

ТАССиещё 4

Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания. Такое мнение высказал во вторник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Экс-премьер Украины: «Энергосистема страны приближается к коллапсу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, критическое состояние украинской энергосистемы окажет воздействие и на другие страны.

"Крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины", - указал Азаров.

Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме Украины.

12 января глава правления компании Владимир Кудрицкий призвал жителей страны готовиться к пессимистическому сценарию в сфере энергоснабжения, который, по его словам, может наступить в том числе из-за похолодания. По данным исполнительного директора украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрия Сахарука, около 10% энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено, еще 50% объектов повреждено.

Экономика,Владимир Кудрицкий,Дмитрий Сахарук,Николай Азаров,
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