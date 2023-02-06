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27 минут назад

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Европа «продала душу» за газовые контракты с Россией

Газета.Ru

Сотрудничество Европы с Россией казалось дешевым и эффективным, пока не оказалось., что за газовые контракты стали «пактом, в котором Европа продала свою душу». Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер Польши: Европа «продала душу» за газовые контракты с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На реальных рынках самые дешевые решения почти всегда имеют скрытые затраты. Европейское сотрудничество казалось дешевым и эффективным, пока Владимир Путин не выставил полный счет. Европа продала свою душу», - цитирует Моравецкого Польское агентство печати.

Он подчеркнул, что некоторое время назад «Запад променял борьбу за свободу на контракты с российской олигархией».

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При этом, по мнению польского премьера, Европа так легко «соблазнилась Россией», объясняется прежде всего слабостью самой Европы.

«Сегодня мы должны говорить о восстановлении Европы, чтобы мир и безопасность стали незыблемой основой на многие десятилетия», - заключил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что санкции в отношении России слабо действуют на Москву.

Моравецкий также пообещал направить российские активы, находящиеся в Польше, на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Владимир Путин,
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