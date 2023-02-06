ООН считает «жизненно важным» продлить зерновую сделку

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация считает мартовское продление зерновой сделки «жизненно важным». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности по Украине Гриффитс также добавил, что ООН будет и дальше способствовать перевозке российского продовольствия и удобрений в рамках международных договорённостей. Он уточнил, что эти шаги являются ключевой частью общей стратегии организации по решению вопроса общемировой продовольственной безопасности.

22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена зерновая сделка, согласно которой генсек ООН Антониу Гутерриш и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соглашение о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Параллельно этой договорённости делегация из Украины также подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.