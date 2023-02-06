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1 час назад

ООН считает «жизненно важным» продлить зерновую сделку

Елена Прошина

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация считает мартовское продление зерновой сделки «жизненно важным». Об этом сообщает ТАСС.

ООН считает «жизненно важным» продлить зерновую сделку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности по Украине Гриффитс также добавил, что ООН будет и дальше способствовать перевозке российского продовольствия и удобрений в рамках международных договорённостей. Он уточнил, что эти шаги являются ключевой частью общей стратегии организации по решению вопроса общемировой продовольственной безопасности.

22 июля 2022 года в Стамбуле была заключена зерновая сделка, согласно которой генсек ООН Антониу Гутерриш и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соглашение о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Параллельно этой договорённости делегация из Украины также подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее президент Турции Эрдоган сообщил, что зерновая сделка вызывает у некоторых стран беспокойство, но это не помешает соглашению продолжаться и дальше.

Экономика,Мартин Гриффитс,Антониу Гутерриш,Сергей Шойгу,ООН,
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