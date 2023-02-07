В Минсельхозе оценили риски потери урожая

Риски частичной потери урожая несущественны. Весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт, заявили в Минсельхозе.

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Там пояснили, что за последние годы в стране реализовано множество проектов по строительству элеваторов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве.

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Как отметили в Минсельхозе, сельское хозяйство в 2022 году стало одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики - рост производства составил более чем 10%. А в растениеводстве на фоне рекордного урожая зерна и других культур показатель увеличился практически на 16%. Доля прибыльных аграрных компаний также выросла: в 2021 году их было 86%, а в прошлом - уже более 90%.

В министерстве признают, что в растениеводстве произошло некоторое сокращение маржинальности на фоне снижения отпускных цен на продукцию. Но рентабельность в секторе с учетом господдержки остается на приемлемом уровне, считают в Минсельхозе.

В прошлом году дополнительные меры господдержки были во многом сосредоточены именно на производителях зерновых. В 2023 году также планируется субсидировать затраты аграриев на производство и реализацию зерна. Таким образом, это направление сохраняет инвестиционную привлекательность.

Для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в текущем году запланировано снижение посевных площадей под пшеницей, чтобы урожай составил 80-85 млн тонн. Это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка в интересах всех участников и реализовать прошлогодний рекордный урожай.

По оценкам ведомства, экспорт зерна за первое полугодие текущего года составит порядка 30 млн тонн, или около 5 млн тонн в месяц. С начала сезона вывезено уже 29 млн тонн, что является практически рекордным показателем. "Прогнозные объемы экспорта позволят эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая", - отмечают в Минсельхозе.