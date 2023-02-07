Карты «Мир» могут начать принимать в еще одной стране

В Центральный Банк Шри-Ланки направлена заявка вновь рассмотреть возможность работы российских карт платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Шри-Ланки в России Джаниту Лиянаге.

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По ее словам, в настоящее время идут переговоры об использовании банковских карт.

«Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки», — сообщила дипломат.

Отмечается, что данный вопрос уже обсуждается регулятором. Так Лиянаге ответила на вопрос о том, возможно ли возобновление переговоров об использовании российского «пластика» на Шри-Ланке.

Посол напомнила, что приезжающие на остров туристы в настоящее время могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке. Им требуется завести банковский аккаунт в НИПБ. После этого, приехав на Шри-Ланку, они имеют право оформить местную карту Visa.

К настоящему моменту в рамках такого сотрудничества для россиян эмитировано более 1 тысячи пластиковых карт.