Во Франции заявили о бессмысленности покупки нефти у Индии

«ЕС ЕС [Евросоюз] и Франция массово скупают нефть в Индии, которая импортируется из России! То же и с США: мы покупаем у Америки, которая покупает у Индии, которая покупает у России! И намного дороже, чем раньше», — возмутился Филиппо.