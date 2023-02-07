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46 минут назад

Во Франции заявили о бессмысленности покупки Западом нефти у Индии

Lenta.ruиещё 1

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бессмысленности приобретения Западом нефти у Индии, поскольку та, в свою очередь, покупает топливо у России. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Во Франции заявили о бессмысленности покупки нефти у Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕСЕС [Евросоюз] и Франция массово скупают нефть в Индии, которая импортируется из России! То же и с США: мы покупаем у Америки, которая покупает у Индии, которая покупает у России! И намного дороже, чем раньше», — возмутился Филиппо.

Он призвал отменить антироссийские санкции, поскольку от них, прежде всего, страдают западные страны.

В феврале сообщалось об увеличении поставок бензина и дизельного топлива из Индии в США за счет российской нефти. Так, в январе поставки составили 40 процентов от общего импорта, что в среднем равно 89 тысячам баррелей в сутки.

Экономика,Филиппо Флориан,ЕС,
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