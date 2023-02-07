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55 минут назад

Посол Шри-Ланки сообщила о переговорах о получении кредита на российское топливо

Газета.Ruиещё 4

Посол Шри-Ланки Джанита Лиянаге сообщила о переговорах о получении кредита на российское топливо, сообщает РИА Новости.

Шри-Ланка попросила кредит на российское топливо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы», — заявила Лиянаге.

Она уточнила, что страна понемногу оправляется от топливного и валютного кризисов, однако выдача топлива до сих пор идет по квотам с помощью QR-кодов.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что страны ведут переговоры о строительстве атомной электростанции малой мощности.

По ее словам, в Шри-Ланке ждут визита представителей российской компании «Росатом». Лиянаге заявила, что надеется на успешное завершение этих переговоров.

Экономика,Росатом,Правительство РФ,
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