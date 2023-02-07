Шри-Ланка попросила кредит на российское топливо

«Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы», — заявила Лиянаге.