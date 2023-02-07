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54 минуты назад

Зампостпреда России при ООН назвала причину мирового кризиса

Лера Букина

Кризис, который наблюдается в мире в текущий период, вызван желанием многих государств удержать однополярный миропорядок. Эти страны пытаются всеми способами избежать формирования справедливой системы международных отношений, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Генассамблеи, передает РИА Новости.

Зампостпреда России при ООН назвала причину мирового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она указала на ведение отдельными игроками диалога с позиции превосходства. Они, как подчеркнула Евстигнеева, выступают за подмену универсальных норм международного права миропорядком, который основан на правилах.

По ее словам, действия таких государств оказывают серьезное влияние на государства-члены и систему ООН. Она пытается проходить испытание на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, отметила Евстигнеева.

«К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - указала она.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликты и напряженность, существующие сейчас в мире, нужно превратить в многостороннее сотрудничество.

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