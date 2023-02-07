Зампостпреда России при ООН назвала причину мирового кризиса

Кризис, который наблюдается в мире в текущий период, вызван желанием многих государств удержать однополярный миропорядок. Эти страны пытаются всеми способами избежать формирования справедливой системы международных отношений, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Генассамблеи, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она указала на ведение отдельными игроками диалога с позиции превосходства. Они, как подчеркнула Евстигнеева, выступают за подмену универсальных норм международного права миропорядком, который основан на правилах.

По ее словам, действия таких государств оказывают серьезное влияние на государства-члены и систему ООН. Она пытается проходить испытание на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, отметила Евстигнеева.

«К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется", - указала она.